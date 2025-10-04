Mahkemeden Trump’a ret: Doğum yoluyla vatandaşlık engellenemez
ABD Temyiz Mahkemesi, yasa dışı veya geçici statüdeki ebeveynlerden doğan çocukların vatandaşlık hakkının engellenemeyeceğine hükmetti.
ABD’de Federal Temyiz Mahkemesi, Başkan Donald Trump yönetiminin doğum yoluyla vatandaşlık hakkını sınırlamaya yönelik girişimini geçersiz kıldı.
Boston’daki mahkeme, ülkede yasa dışı ya da geçici statüde bulunan ebeveynlerden doğan çocukların vatandaşlık hakkının anayasayla korunduğunu belirtti.
22 eyalette dava açılmıştı
ABD Anayasası’nın 1868’de kabul edilen düzenlemesi, bu hakkı güvence altına alıyor.
Trump, göreve geldiği ilk gün yayımladığı başkanlık kararnamesiyle bu uygulamayı daraltmak istemiş, özellikle kaçak göçmenlerden doğan çocukların vatandaşlığını engellemeyi hedeflemişti. Kararnameye karşı 22 eyalet dava açmıştı. Mahkeme kararıyla doğumla vatandaşlık hakkı yeniden teyit edildi.