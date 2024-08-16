Mahmud Abbas'ın Gazze'ye gitme kararını açıkladığı TBMM konuşması dünya basınında

Associated Press'in (AP), Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşmasına dair haberinde, Filistin Devlet Başkanı'nın Gazze'ye gitme kararı aldığı vurgulandı. Haberde, "Ankara'da Türk Parlamentosuna hitap eden" Abbas'ın, Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdığı belirtildi.

Washington Post (WP) gazetesi ise konuyu "Filistin'in emektar lideri Abbas, Gazze'yi ziyaret edeceğini söyledi ve Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdı" başlığıyla yayımladı. Haberde, TBMM'ye hitabında Abbas'ın "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil" ifadelerine yer verildi.

New York Times (NYT) gazetesi, Abbas'ın TBMM'deki konuşmasıyla ilgili haberinde, Devlet Başkanı'nın "hayatına mal olsa bile" Gazze'ye gideceğine dair sözlerine vurgu yapıldı. Haberde, konuşması sırasında Türk milletvekillerince ayakta alkışlandığı kaydedilen Abbas'ın, TBMM'ye Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu atkıyla girdiği belirtildi.

Avrupa

İngiliz haber ajansı Reuters da konuşmayı, "Filistin lideri Abbas, TBMM'ye Gazze ve Kudüs'ü ziyaret edeceğini söyledi" manşetiyle haberleştirdi. Haberde, Abbas'ın Gazze ve Kudüs'e gitme kararı aldığı açıklamasına vurgu yapılırken Abbas'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği belirtildi.

Fransız gazetesi Le Monde'un, Abbas'ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmaya ilişkin haberinde, Filistin Devlet Başkanı'nın Gazze'ye gideceğini açıkladığının altı çizildi. Haberde, Abbas'ın bu duyuruyu "Türk milletvekillerinin alkışları arasında" yaptığı kaydedildi.

Alman Tageszeitung (TAZ) gazetesinin haberinde, Abbas'ın Ankara'da Gazze'ye gideceğine yönelik açıklamasına yer verildi. Haberde, Filistin Devlet Başkanı'nın konuşmasının TBMM'de ayakta alkışlandığı ifade edildi.

Rusya

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulundaki konuşması Rus basınında da yer aldı.

Rus haber ajansı Tass, haberinde Abbas'ın "Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz parçası olduğu" yönündeki sözlerine yer verdi. Abbas'ın Gazze Şeridi ve Kudüs'ü ziyaret etme niyetinde olduğuna ilişkin sözlerinin öne çekildiği haberde, dünya liderlerine ve BM Genel Sekreteri'ne Gazze'ye gelmeleri çağrısı da yer buldu. Filistinli liderlerin Gazze'ye erişiminin sağlanması çağrısına yer verilen haberde, Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas arasındaki ayrılığın tarihçesine ilişkin bilgi verildi.

İnterfax haber ajansı da Abbas'ın "Gazze'yi ziyaret edeceği" yönündeki açıklamasını ön plana çıkardı. Abbas'ın, "Filistin liderliğindeki diğer kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitmeye karar verdim. Bunu yapacağım. Hayatıma mal olsa bile." ifadelerine yer verilen İnterfaks'ın haberinde, tüm ülkelerin İsrail'i uluslararası hukuka saygı duymaya ve Uluslararası Adalet Divanının emirlerine uymaya teşvik etme arzusu da aktarıldı.

İsrail

İsrail basını, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşmasına büyük yer ayırdı. İsrail basını, Abbas'ın Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığına ilişkin sözlerini manşetlerine çekti.

Yediot Aharonot gazetesi, "Abbas, TBMM'deki konuşmasında Gazze'yi ziyaret edeceğini söyledi" başlığını kullandı. Abbas'ın İsrail'in Filistin topraklarından çekilmemesi halinde bölgede çatışmanın son bulmayacağını söylediği aktarıldı. Abbas'ın TBMM'deki hitabının İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'ndeki konuşması sonrası geldiğine işaret edildi.

Times Of Israel gazetesi, "Abbas, Türkiye'de hayatı pahasına da olsa Gazze'ye gideceğini açıkladı" başlığına yer verdi. Abbas'ın Gazze'nin tamamının Filistin'e ait olduğunu ve Filistin topraklarını bölecek hiçbir çözümü kabul etmeyeceklerinin altını çizdiği belirtildi. Haberde, Gazze Şeridi'ne giriş noktalarının tamamının İsrail'in kontrolünde bulunduğu, bu nedenle Abbas'ın Tel Aviv yönetiminin koordinesi ve izni olmadan giriş yapamayacağı ileri sürüldü.

Jerusalem Post gazetesi ise "Abbas, Gazze ve Kudüs'ü ziyaret etmeyi planlıyor" başlığını attı. Gazete, Abbas'ın "Gazze, Filistin devletinin ayrılmaz bir parçasıdır. Gazze'de tek başına bir devlet olmayacak. Filistin halkı parçalanmayacak ve asla teslim olmayacak." ifadelerine yer verdi.

Çin

Xinhua ajansının konuya ilişkin haberinde Abbas'ın ABD'nin Gazze'de ateşkes konusundaki tutumuna yönelik eleştirileri ön planda tutuldu.

Haberde, Abbas'ın TBMM'deki konuşmasında, ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması için 3 kez veto hakkını kullandığını hatırlatması vurgulandı.

Abbas'ın TBMM'deki konuşması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün TBMM'de Filistin konulu Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda konuşma yapmıştı.

Abbas, konuşmasında Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı. Bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." sözleriyle duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak, "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'ye kendilerinin güvenli şekilde Gazze Şeridi'ne ulaşmalarını sağlama çağrısında bulunan Abbas, Gazze'den sonra da Kudüs'e gideceğini ifade etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.