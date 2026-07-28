Mahrem tedavisini anlattığı için kovulan yöneticiden Netflix'e dava!

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Dünyanın en büyük dijital yayın platformlarından Netflix, eski üst düzey yöneticisinin açtığı davayla gündemde...

Eyeline Studios’ta başkan yardımcısı ve kreatif bölümünün başında görev yapan 48 yaşındaki Kevin Baillie, şirket çalışanlarının birbirlerine karşı daha açık olmalarını amaçlayan bir etkinlikte özel sağlık geçmişini paylaştı. Baillie’nin iddiasına göre, doktor gözetiminde uygulanan ketamin tedavisini anlatmasının ardından başlayan süreç, birkaç ay içinde işini kaybetmesiyle sonuçlandı.

Şirket etkinliğinde tedavisini anlattı

Dava dosyasına göre olay, Netflix’e ait Sendero Ranch’te ocak ayında gerçekleştirilen bir şirket buluşmasında başladı. Çalışanların güven oluşturması ve kişisel konularda açık davranması amacıyla düzenlenen etkinlik sırasında Baillie, geçmişte aldığı bir tedaviden söz etti.

Baillie, annesinin ölümünün ardından yaşadığı ağır klinik depresyon nedeniyle Ekim-Kasım 2022 döneminde Santa Barbara’daki bir klinikte, sıkı tıbbi gözetim altında ketamin tedavisi gördüğünü çalışma arkadaşlarıyla paylaştı.

Ancak eski yönetici, bu açıklamanın ardından Netflix’in kendisi hakkında kapsamlı bir iç soruşturma başlattığını ileri sürdü. Dava dilekçesine göre Baillie, 18 Mart’ta şirket tarafından sorgulandı ve görüşmede tıbbi tedavi ile keyif amaçlı uyuşturucu kullanımı arasında ayrım yapılmadığını düşündüren bir yaklaşım sergilendi.

Nisan ayında görevine son verildi

Baillie’nin iddiasına göre Netflix, nisan ayı başında sağlık durumuna ilişkin açıklamasının işten çıkarılma kararında etkili olduğunu doğruladı. Ardından Baillie, Eyeline Studios’taki yöneticilik görevinden alındı.

Eski yönetici ayrıca işten çıkarılmasının ardından bir yıla kadar ulaşabilecek kıdem paketinin kendisine ödenmediğini öne sürdü.

Baillie, işini kaybetmeden önce yıllık yaklaşık 865 bin sterlin (55 milyon TL) kazanıyordu. Görsel efekt sektöründe uzun yıllardır çalışan Baillie, kariyerinde Karayip Korsanları ve Harry Potter gibi film serilerinde de görev almıştı.

Soruşturmanın konusu sadece ketamin değil

Dava dosyasındaki bilgilere göre Netflix’in incelemesi yalnızca Baillie’nin ketamin tedavisine ilişkin açıklamasıyla sınırlı kalmadı. Şirket etkinliklerinde kullandığı küfürlü ifadeler ve alkol tüketimi de mercek altına alındı.

Baillie ise bu suçlamaların şirket içindeki genel çalışma kültüründen bağımsız değerlendirildiğini savundu.

Eski yönetici, geçmişte yapılan bir performans değerlendirmesinde kendisinden küfürlü konuşmasını azaltmasının istendiğini, ancak tamamen bırakmasının söylenmediğini iddia etti.

Amuda kalkıp bira içmesi de soruşturmaya girdi

Dosyadaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de ocak ayındaki şirket etkinliğinde yaşandı.

Baillie, eski kayınpederinden öğrendiğini söylediği bir numarayı çalışma arkadaşlarının talebi üzerine gösterdiğini ve amuda kalkarak bira içtiğini kabul etti.

Baillie’ye göre bu hareket, etkinliğin teşvik ettiği açık ve rahat ortamın bir parçasıydı. Eski yönetici ayrıca şirket içinde alkol tüketiminin olağan karşılandığını savundu.

Dava dilekçesinde Eyeline Studios CEO’su Jeff Shapiro’nun iki farklı etkinlik sırasında çalışanlarla araçta paylaşmak üzere bira satın aldığı ve ofisinde kişisel bir bar bulundurduğu da iddia edildi.

Netflix’e karşı jüri yargılaması talep etti

Kevin Baillie şimdi eski işverenine karşı jüri yargılaması talep ediyor.

Eski yönetici, kaybettiği ücretlerin yanı sıra maddi ve cezai tazminat istiyor. Ayrıca ani şekilde işten çıkarılmasının kendisinde ciddi duygusal sıkıntıya yol açtığını ileri sürerek bunun için de tazminat talebinde bulunuyor. Netflix’in kamuoyuna bir açıklama yapmadı.