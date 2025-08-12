Makarna krizi: İngilizlerin ‘Cacio e Pepe’ tarifi İtalya’yı ayağa kaldırdı

İngiliz yemek sitesinin Roma usulü 'cacio e pepe' tarifinde yaptığı hatalar, İtalya’da büyük tepki çekince iş diplomatik krize kadar gitti.

Her şey yanlış seçilen bir peynir ve tereyağı parçasıyla başladı. İngiltere’nin en popüler yemek sitelerinden biri olan “Good Food” (eski adıyla BBC Good Food), Roma mutfağının 'cacio e pepe’sini “hızlı bir öğle yemeği” olarak nitelendirip sadece spagetti, karabiber, parmesan ve tereyağı ile hazırlandığını iddia etti.

İtalyanlar duruma büyük tepki göstererek yemeğin son derece özen isteyen, zahmetli bir yemek belirterek, orijinal 'cacio e pepe' tarfinin sadece makarna (genellikle tonnarelli), karabiber ve pecorino Romano peynirinden oluştuğunu savundular. İtalyanlara göre bu tarifte parmesan ve tereyağı ise kesinlikle yoktu.

İtalyan basını çarpıtılmış yemek tarifine karşılık ünlü İngiliz marşı ‘God Save the King’i, ‘God save the cacio e pepe’ başlığı ile servis etti.

Ardından İtalyan restoranlarını temsil eden bir dernek resmi şikayette bulununca İngiltere merkezli site, orijinal tarifi geri getirdi.