Makedonya'da yangın faciası: Gece kulübündeki en az 50 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Makedonya'da başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Kocani kasabasındaki bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Kuzey Makedonya yangın faciası ile sardıldı.
Ülkenin kuzeyindeki Koçana kasabasında binden fazla kişinin konser için toplandığı gece kulübündeki yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Onlarca kişinin de yaralandığı yangında alevlerin kulübün tavanına ve çatısına sıçrayarak hızla yayıldığı öğrenildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada, "Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor" denildi.