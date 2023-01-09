Malezya, Endonezya'nın yeni başkentine çıkarma yapacak

Göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Endonezya'ya gerçekleştiren Enver, mevkidaşı Joko Widodo ile Bogor Başkanlık Sarayı'nda bir araya geldi.

Enver, Widodo ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Endonezya'nın kalbimde özel bir yeri var. Zor bir durumda ve hayatım acı içindeyken Endonezya, beni gerçek bir dost olarak kabul etti." ifadelerini kullandı.

Malezya Başbakanı, Endonezya'nın Malezya ile paylaştığı Borneo Adası'ndaki yeni başkenti Nusantara'nın kalkınmasına en az 10 Malezya şirketiyle yatırım yapacaklarının sözünü verdi.

Nusantara'nın Malezya'nın Sabah ve Saravak eyaletleri ile Borneo Adası'ndaki federal bölgelere yakınlığına işaret eden Enver, yeni başkentin büyümesinin bölge ekonomisine fayda sağlayacağını belirtti.

Ziyarette iki ülke arasında 263 milyon dolarlık ekonomik işbirliği anlaşmaları da imzalandı.

Küresel palm yağı üretiminin yüzde 85'ini gerçekleştiriyor

Görüşmede iki lider, kara ve deniz sınırlarının çizilmesinin yanı sıra Malezya'daki Endonezyalı göçmen işçilerin istihdamı ve korunması konularını da ele aldı.

Widodo, Malezya'nın göçmen işçileri koruma taahhüdünü memnuniyetle karşılayarak göçmen işçilerin çocuklarına eğitim verilmesi talebini de yineledi.

Her iki lider, ayrıca Myanmar'daki askeri yönetim ve palm yağı ihracatına yönelik ortak çabaları da ele aldı.

Endonezya ve Malezya, ekonomik toparlanmalarında önemli bir rol oynayan küresel palm yağı üretiminin yüzde 85'ini gerçekleştiriyor.

Endonezya hükümet verileri, yurt dışında çalışan Endonezyalıların yüzde 50'den fazlasının Malezya'da olduğunu gösteriyor.