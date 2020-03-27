Malezya hükümeti salgın nedeniyle 371 milyar liralık yardım paketi açıkladı

27 Mart 2020

Malezya hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarara uğrayan vatandaş ve işletmeciler için 250 milyar Malezya ringgiti (371 milyar lira) tutarında yardım paketi açıkladı.

Paketin detaylarını anlatmak üzere ulusa seslenen Başbakan Muhyiddin Yasin, paketle, vatandaşlarla iş dünyasının desteklenmesi ve girişimcilerin ayakta kalmasının hedeflediğini söyledi.

Muhyiddin, paket kapsamında, sağlık çalışanlarına, 21 yaş üstü işsizlere, dar gelirli kategorisindeki çalışanlara, Malezya'da "yerel halk" olarak adlandırılan Orang Aslilere, evsizlere ve çalışmayan yaşlılara 1 Nisan'dan itibaren aylık ödeme yapılacağını duyurdu.

Muhyiddin, küçük çaplı işletmeler için de 3 aylık vergi ertelemesi, günlük faaliyetlerin sınırlandırıldığı süre için ücretsiz internet, elektrik indirimi ve insan kaynaklarını geliştirme fonuna 6 aylığına katkı muafiyeti gibi kolaylıklar sunulacağını açıkladı.

Paketin 128 milyarlık (190 milyar lira) kısmının vatandaşlara verileceğini kaydeden Muhyiddin, 100 milyarının (148 milyar lira) da iş dünyasının zararlarını sübvanse etmeye harcanacağını dile getirdi.

Öte yandan Malezya genelindeki Kovid-19 vakaları son 24 saatte 130 artarak 2 bin 161'e yükselirken yaşamını yitirenlerin sayısı 26 oldu. Hastalardan 259'u ise iyileşti.

Kaynak: AA