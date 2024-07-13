Malezya ve Maldivler'den UNRWA'ya ek maddi destek

UNRWA'ya ayrıca 2025'e kadar 200 bin dolar yardım yapılacağı da aktarılan açıklamada, Malezya'nın Filistinlilere tıbbi yardım, temiz su temini, tıbbi tesislerin iyileştirilmesi dahil olmak üzere çeşitli insani yardım girişimleri için BM ile işbirliği içinde olmakta kararlı olduğu belirtildi.

Maldivler'den destek

Maldivler Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Nasır Muhammed, ülkesinin Filistinlilere yardım için UNRWA'ya 1,29 milyon dolar ek maddi destek yapacağını söyledi. Muhammed ayrıca, UNRWA'ya yapılan yıllık düzenli bağışın 5 bin dolardan 50 bin dolara yükseltildiğini ifade etti.