Malezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, merkez üssü Kota Belud açıkları olan 7,1 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 620 kilometre derinlikte meydana geldiğini, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığını ve deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadığını açıkladı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Kota Belud bölgesinin 55 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı.
619,8 kilometre derinlikte meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.