Malezya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 166 yaralı

Kuala Lumpur'da test sürüşü yapılan bir tren, KLCC istasyonu yakınlarındaki 213 yolcu taşıyan başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 47'si ağır olmak üzere 166 yolcu yaralandı.

Çarpışmanın metro istasyonunda bir tünelde meydana geldiğini belirten yetkililer, kazanın hatalı sinyalizasyon nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.