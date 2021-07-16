Malezya'da polis, 1.25 milyon dolarlık bitcoin ekipmanını silindirle ezdi
Malezya polisi kripto-para madenciliğine savaş açtı.
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İnternette viral olan bir videoda Malezya'da bir elektrik kaçağı operasyonundan sonra ele geçirilen 1000'den fazla bitcoin madencilik cihazı, dev silindir kullanılarak yok ediliyor.
Yerel basına göre operasyondan sonra 8 kişi tutuklandı ve 1.25 milyon dolarlık ekipmana el konuldu.
Malezya, 2021 yılının Nisan ayı itibariyle Bitcoin’in toplam hash oranının yaklaşık olarak %4’lük kısmını oluşturuyor.
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