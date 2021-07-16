Malezya'da polis, 1.25 milyon dolarlık bitcoin ekipmanını silindirle ezdi

İnternette viral olan bir videoda Malezya'da bir elektrik kaçağı operasyonundan sonra ele geçirilen 1000'den fazla bitcoin madencilik cihazı, dev silindir kullanılarak yok ediliyor.

Yerel basına göre operasyondan sonra 8 kişi tutuklandı ve 1.25 milyon dolarlık ekipmana el konuldu.

Malezya, 2021 yılının Nisan ayı itibariyle Bitcoin’in toplam hash oranının yaklaşık olarak %4’lük kısmını oluşturuyor.