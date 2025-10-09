Mali kriz BM’yi vurdu: Maddi yetersizlik nedeniyle barış gücü 4'te 1 düşecek

BM, mali kaynak yetersizliği nedeniyle 9 ülkedeki barış misyonlarında personel sayısını yüzde 25 azaltma kararı aldı. 14 bine yakın güvenlik ve sivil çalışan etkilenecek.

BM kaynaklarına göre, finansal daralma nedeniyle Kuzey Kıbrıs, Güney Sudan, Sudan-Abyei, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Kosova, Orta Afrika Cumhuriyeti, Batı Sahara ve Golan Tepeleri’ndeki barış misyonlarında ciddi küçülmeye gidilecek.

Adı açıklanmayan bir BM yetkilisi, “Yaklaşık yüzde 25 oranında barış gücü personelimizi ve polislerimizi teçhizatlarıyla birlikte ülkelerine geri göndermemiz gerekecek. Birçok sivil çalışan da bu durumdan etkilenecek” ifadelerini kullandı.

BM’deki kaynaklar, fon açığının en önemli nedeninin ABD’nin katkı paylarını azaltma kararı olduğunu belirtiyor.

ABD fonları kesti: 1 milyar dolardan 680 milyon dolara

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, geçtiğimiz yıl 1 milyar dolar olan BM barış misyonu fonunu 680 milyon dolara düşürme kararı almıştı.

Washington yönetimi, BM’nin “gereksiz harcamalarla bütçesini şişirdiğini” öne sürerken, ABD Dışişleri Bakanlığı yeni ödeneklerin “programların etkinliği değerlendirilene kadar” durdurulduğunu açıklamıştı.