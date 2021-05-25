Mali'de Geçiş Konseyi Başkanı'yla birlikte çok sayıda gözaltı

Afrika ülkesi Mali'de, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkilinin, ordu birlikleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, gözaltına alınan kişiler arasında Savunma Bakanının da olduğu ve söz konusu kişilerin başkent Bamako'nun dışındaki Kati'de bir askeri üsse götürüldüğü kaydedildi.

Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliğinden Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı

Öte yandan Türkiye'nin Bamako Büyükelçiliği, Twitter hesabından, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyardı.

Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

BM, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), Mali’de askeri cuntaya gözaltına aldıkları Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane’yi koşulsuz olarak derhal serbest bırakma çağrısı yaptı.

MINUSMA'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, gözaltına alınan Geçiş Konseyi Başkanını ve Başbakan'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Mali’de kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınarak askeri cuntanın kalesi Kati askeri kampına götürülmüştü.

Öte yandan, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyarmıştı.

Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.

Afrika Birliği ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu darbe girişimini kınadı

Afrika Birliği (AfB) ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (CEDEAO) Mali’deki devam eden darbe girişimini kınadı.

CEDEAO'nun Twitter hesabından yayımlanan ortak bildiride, iki kuruluşun Mali’de devam eden darbe girişimini şiddetle kınadığı bildirildi.

Bildiride, gözaltına alınarak Kati askeri karargahına götürülen Geçiş Konseyi Başkanı Bah Ndaw ve Başbakan Moctar Ouane'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuldu.

Kabine değişikliğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra, Geçiş Konseyi Başkanı ve Başbakan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili, ordu birliklerince gözaltına alınmıştı.

Öte yandan, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart, Mali'de yaşayan Türk vatandaşlarını zaruri durumlar dışında sokağa çıkmamaları ve temkinli davranmaları konusunda uyarmıştı.

Mali'de 18 Haziran 2020'de askeri darbe yapılmış, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita alıkonulmuş ve Geçiş Konseyi bünyesinde yeni hükümet kurulmuştu.