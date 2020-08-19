Mali'deki darbecilerden açıklama: Seçimler en uygun zamanda yapılacak

19 Ağustos 2020

Mali'de askeri darbe yaparak Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı istifaya zorlayan darbeciler, seçimlerin en makul sürede yapılacağını duyurdu.

Bir grup askerle devlet televizyonu ORTM'ye çıkan Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İsmail Wague, bildiri okudu.

Wague, "Halkın Kurtuluşu Ulusal Komitesi (CNSP) olarak halk ve tarih önünde sorumluluk almaya karar verdiklerini" savunarak, sivil ve siyasi geçiş dönemi yaşanacağını söyledi.

İktidarı ele geçirmediklerini belirten Wague, ülkenin istikrarını korumaya çalıştıklarını öne sürdü.

Wague, bu kapsamda mümkün olan en uygun zamanda genel seçimlerin düzenleneceğini kaydetti.

Tüm sınırların kapatıldığını da duyuran Wague, 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) da Wague'ın açıklamasından bir süre önce darbeyi şiddetle kınayarak Mali'yle kara ve hava sınırlarını kapattığını, tüm ticari ve ekonomik faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı.

Keita istifa etti

Bamako yakınlarında bulunan Kati'deki askeri üste dün sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkente ilerlemişti.

Ordunun 2 gruba ayrıldığı, isyancı askerlerin yanı sıra Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu ifade edilmişti.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti.

Dün öğleden sonra bir grup asker tarafından alıkonularak Kati'deki üsse götürülen Keita, devlet televizyonunda yaptığı kısa konuşmasında istifa ettiğini duyurmuş, meclis ve hükümeti de feshettiğini açıklamıştı.

Muhalif gruplar mayıstan bu yana Keita'nın istifası talebiyle birçok eylem düzenlemişti. ECOWAS, muhaliflerle Keita'ya diyalog masasına oturma teklifinde bulunmuş ancak muhalifler bu öneriyi reddetmişti.

Muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, Keita istifa edene kadar eylemlerine devam edeceğini duyurmuştu.

Mali'deki siyasi kriz

Ülkede mayıstan bu yana düzenlenen Keita karşıtı gösterileri, Anayasa Mahkemesinin mart ve nisanda düzenlenen 2 turlu genel seçimin resmi sonuçlarını açıklarken, geçici sonuçlara göre seçilemeyen 31 vekilin kazandığını duyurması tetiklemişti.

Eski Yüksek İslam Konseyi (HCIM) Başkanı İmam Dicko'nun başını çektiği, muhalif siyasi partiler ve çok sayıda sivil toplum örgütünün oluşturduğu M5 RFP platformu, 5 ve 19 Haziran'da yüz binlerce kişinin katılımıyla geniş çaplı protesto düzenlemişti.

M5 RFP platformu, Keita'nın istifa etmeyeceğini duyurması üzerine "gösteri ve sivil itaatsizlik" çağrısında bulunmuştu.

Göstericiler, 10 Temmuz'da başlayan protestolarda, ulusal radyo ve televizyon binasını işgal ederek kentin ana yollarını kapatmış, çıkan olaylarda 11 kişi yaşamını yitirmiş, en az 124 kişi yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı: Mali'deki darbeyi 'derin endişe ve üzüntüyle' karşılıyoruz

Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti

Kaynak: AA