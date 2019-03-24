Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 134'e yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, Dozo avcıları şekilde giyinmiş silahlı kişilerin Ogossagou köyüne dün sabahki saldırısında 134 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Afrika Birliği Başkanı Musa Faki Muhammed, Fulanilere ait Ogossagou köyüne yönelik saldırıya dair kınama mesajı yayımladı.

Guterres mesajında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 130'dan fazla kişinin öldüğü bu menfur saldırıyı kınadığını belirterek Malili yetkililerden olayı acilen araştırıp sorumluların adalet önüne çıkarılmasını istedi.

Faki Muhammed de Twitter üzerinden yayımladığı mesajda, Mopti bölgesindeki katliamı dehşet ve üzüntüyle öğrendiğini kaydetti.

Muhammed, "Bu alçak eylemi kınıyorum." ifadesini kullandı.

Avcılıkla uğraşan Dozo (Donzo) grubunun üyeleri, Fulanileri ülkenin kuzeyindeki terör gruplarıyla bağlantılı militanları desteklemekle suçluyor.

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta kesiminde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırıların hedefi oluyor.

Türkiye'den Mali'deki saldırıya kınama

Türkiye, Mali'nin Mopti bölgesindeki bir köye düzenlenen saldırıyı kınayarak ölenler için bu ülke halkına taziye mesajını iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Mali'nin Mopti bölgesindeki Bankass kasabası yakınlarındaki bir köye yapılan saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.

Etnik çatışmaların yoğun olduğu ülkenin orta kesimlerindeki Egossagou köyüne silahlı bir grup saldırı düzenlemiş, aralarında hamile ve çocukların da olduğu 115 kişi yaşamını yitirmişti.