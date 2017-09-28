Maliki'den Kürtlere referandum çağrısı
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Maliki, "Bağımsızlık için girdiğiniz felakete yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün" dedi.
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY yetkililerine çağrımı yineliyorum. Bağımsızlık için girdiğiniz felakate yol açacak yanlış yoldan zaman geçmeden dönün. Türkiye ve İran boykotta ciddidir." ifadelerini kullandı.
Maliki, Kürt liderlere abluka ve ambargoların muhtemel etkileri sebebiyle Kürt halkına merhametli olmaları çağrısında bulundu.
Kaynak: AA