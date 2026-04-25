Mamdani’den tepki çeken paylaşım

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya platformundan 24 Nisan 1915 olaylarının yıl dönümüne ilişkin paylaştım yaptı.

Mamdani paylaşımında, "Bugün, Ermeni Soykırımının 111. yıl dönümü. Osmanlı tarafından günümüz Türkiye'si, Suriye'si ve Ermenistan'ı topraklarında katledilen 1.5 milyon Ermeni'yi anarken, tarihin tekerrür etmesine izin vermeyi reddetmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef aldı

Mamdani paylaşımının devamında, "2020 yılında Azerbaycan ve Türkiye askeri güçleri, Dağlık Karabağ'daki Ermeni nüfusuna saldırdı. 2023 yılında ise Azerbaycan, 100 yılı aşkın bir süre önce başlamış olan soykırımcı kampanyayı sürdürerek 100 binden fazla Ermeni'yi Dağlık Karabağ'dan sürgün etti. Bu anma gününde Ermeni halkının ve tüm halkların özgürlük, güvenlik ve kendi geleceğini tayin etme haklarını bir kez daha teyit ediyoruz" ifadelerine yer verdi.