Mamdani'nin hamlesi İsrail'i kızdırdı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bugün göreve başlayan Mamdani’nin, selefi Belediye Başkanı Eric Adams döneminde alınan bazı kararları yürürlükten kaldırmasını sert sözlerle eleştirdi.

"Yahudi karşıtlığına benzin döktü"

Bakanlık açıklamasında, Mamdani’nin daha ilk günden “gerçek yüzünü ortaya koyduğunu” savunarak, “bunun liderlik olmadığını, bunun yangına Yahudi karşıtlığı benzin dökmek olduğunu” iddia etti.

İsrail yönetiminin, ABD’nin New York eyaletinde Kasım ayında yapılan seçimlerde Mamdani’nin rakibi Andrew Cuomo’yu açık biçimde desteklediği ve Mamdani’nin adaylığına karşı yoğun bir kampanya yürüttüğü biliniyor.

Netanyahu’nun tutuklanmasını istemişti

Belediye başkanlığı sürecinde diğer adaylardan farklı olarak ilk yurtdışı ziyaretini İsrail’e yapmayacağını, New York’ta kalarak kent sakinlerine hizmet edeceğini açıklayan Mamdani, ayrıca Gazze’ye yönelik saldırılarda “insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlediği” gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kente gelmesi halinde tutuklanmasını sağlayacağını söylemesiyle gündeme gelmişti.

Önceki başkanın kararnamelerini iptal etti

New York’un ilk Müslüman Belediye Başkanı olan Mamdani, görevinin ilk gününde, önceki Belediye Başkanı Eric Adams’ın İsrail’e destek amacıyla imzaladığı bazı kararnameleri iptal etti.

Yürürlükten kaldırılan düzenlemeler arasında, kentteki kurumların İsrail’i boykot etmesini ya da İsrail’den yatırımlarını çekmesini yasaklayan kararname ile Adams’ın Haziran 2025’te imzaladığı ve Yahudi karşıtlığı (antisemitizm) tanımını İsrail’e yönelik belirli eleştirileri de kapsayacak şekilde genişleten kararname de bulunuyor.