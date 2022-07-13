Mandela'ya hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri çalındı
Nelson Mandela'ya ABD'li ünlü boksör Sugar Ray Leonard tarafından hediye edilen dünya boks şampiyonası kemeri çalındı.
Gauteng Eyaleti Polis Sözcüsü Albay Dimakatso Sello, efsanevi boksör Leonard'ın Mandela'ya hediye ettiği kemerin temmuz başında Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde bulunan müze evinden çalındığı açıkladı.
Siyahi boksör Ray Leonard, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği bir ziyaret sırasında, Nelson Mandela'ya dünya boks şampiyonası kemerini hediye etmişti.
Kemer uzun yıllardır Nelson Mandela'nın Soweto'daki ünlü Vilekazi caddesinde bulunan müze evinde sergileniyordu.
Güney Afrika'yı 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimi ile mücadelede hayatının 27 yılını hapishanelerde geçiren Mandela, hapisten çıktıktan sonra 1994'te ülkenin ilk siyahi devlet başkanı seçilmişti.
Aynı zamanda Güney Afrika'nın özgürlük simgesi olan ve 1994-1999 yılları arasında ülkeyi yöneten Mandela, 2013'te 95 yaşında ölmüştü.