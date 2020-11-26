Arjantin'de dün hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'ya yapılan otopsinin ardından Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.

Buenos Aires eyaletindeki San Fernando Petrona V. De Cordero Hastanesinde dün yerel saatle 19.00'da başlayan otopsi 22.00'ye kadar sürdü.

Bakan Çavuşoğlu'dan taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, İspanyolca olarak, "Güle güle 10 Numara. Huzur içinde yat." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Maradona'nın 10 numaralı formasıyla fotoğrafını da paylaşarak, "Yaşattığın tüm güzel anlar ve dünya futboluna katkıların için teşekkürler." ifadesini kullandı.

Efsane futbolcu Maradona

Dünyaca ünlü futbolcunun, dün sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine psikoloğu ile psikiyatristinin odasına girdiği, uyuduğu düşünülen Maradona'nın hayati belirti göstermediğinin anlaşılmasının ardından hemşiresi ve psikoloğu tarafından yapılan kalp masajıyla da hayata döndürülemediği belirtilmişti.

60 yaşındaki Maradona, kasımın başında beyin ameliyatı geçirmiş ve 8 gün sonra taburcu edilmişti.

Arjantin'de hükümet, Maradona'nın ölümü dolayısıyla ülkede 3 gün ulusal yas ilan etmişti.

Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Maradona'nın naaşının Devlet Başkanlığı Binası Casa Rosada'ya getirileceğini ve cenaze merasiminin burada yapılacağını belirtmişti.

Yerel basın, halka açık yapılacak merasime yaklaşık bir milyon kişinin katılmasının beklendiğini yazdı.