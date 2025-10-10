Maria Corina Machado kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ne iş yapıyor?

Nobel Ödülleri sahiplerini bulmaya devam ediyor. Bugün barış ödülünün sahibi belli oldu. 58 yaşındaki Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado ödüle layık görüldü. Şimdi yoğun şekilde "Maria Corina Machado kimdir, kaç yaşında ve nereli" sorularına yanıt aranıyor.

Maria Corina Machado kimdir?

María Corina Machado Parisca, 7 Ekim 1967’de Caracas’ta doğan Venezuelalı siyasetçi ve endüstri mühendisidir. Ülkesinde muhalefetin en güçlü isimlerinden biri olarak tanınan Machado, aynı zamanda Vente Venezuela partisinin kurucusu ve ulusal koordinatörüdür.

Machado, 2002 yılında seçim sürecinde şeffaflığı artırmak amacıyla kurulan “Súmate” adlı sivil toplum kuruluşuyla siyasete adım attı. 2011-2014 yılları arasında Venezuela Ulusal Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı. Uzun yıllardır Nicolás Maduro yönetimine karşı demokrasi, insan hakları ve özgür seçimler çağrısıyla yürüttüğü muhalefetle tanınmaktadır.

2012’de muhalefet ön seçimlerinde Henrique Capriles’e karşı yarışan Machado, sonraki yıllarda da demokratik dönüşüm mücadelesini sürdürdü. 2014’teki protesto hareketlerinde öne çıkan isimlerden biri oldu. 2023’teki muhalefet ön seçimlerini kazanmasına rağmen, hükümet tarafından siyasi yasak getirildi.

Uluslararası alanda da dikkat çeken Machado, 2018’de BBC’nin “100 Kadın” listesine ve 2025’te Time dergisinin “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesine girdi. Aynı yıl, demokrasi mücadelesi nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Bugün María Corina Machado, Venezuela’da özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti için verdiği kararlı duruşla ülkesinin en sembolik siyasi figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.