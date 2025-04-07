Mark Zuckerberg Trump'a komşu oluyor! Malikaneye servet ödedi

ABD’nin başkenti Washington DC’nin lüks muhitlerinden Woodland Normanstone sakinleri yaklaşık bir aydır, 15 bin 400 metrekare alana sahip malikaneyi kimin satın aldığına ilişkin spekülasyon yapıyordu.

Amerikan Politico dergisinde yer alan bilgiye göre 23 milyon dolara el değiştiren malikane, Washington tarihinde satılan en pahalı üçüncü ev.

Washington'da ev aldılar

Geçen pazartesi günü uçuş takip siteleri, Facebook ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Meta'nın üst yöneticisi Mark Zuckerberg’in özel jetinin Dulles Havalimanı’na indiğini ortaya koydu.

Zuckerberg'in Beyaz Saray'da görüldüğü çarşamba günü ise, bir Meta sözcüsü Politico Magazine'e Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan’in Washington’da bir ev satın aldığını doğruladı.

New York Post gazetesi de, ismi açıklanmayan Meta sözcüsüne dayandırdığı haberinde Zuckerberg'in başkent Washington DC'de 23 milyon dolara ev satın aldığını yazdı.

Sözcü, Meta Amerikan teknoloji liderliğine ilişkin politikalar üzerinde çalıştığı sürece Zuckerberg'in bu malikanede daha fazla zaman geçireceğini belirtti.

Beyaz Saray'a 15 dakika yürüme mesafesi

Beyaz Saray'a arabayla yaklaşık 15 dakika uzaklıkta bulunan malikane, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in resmi konutuna da yürüme mesafesinde yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin törenine katılan iş insanları arasında yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos dahil birçok ABD'li teknoloji devinin, Washington'da milyon dolarlık evlere sahip olduğu biliniyor.

Trump'ın 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını nedeniyle Facebook hesabının kapatılmasının ardından kendisine "sansür uygulandığı" gerekçesiyle açtığı davada Meta ile anlaşmaya varıldığı ve Meta'nın yaklaşık 25 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği bildirilmişti.