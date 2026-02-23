Marketten fare dışkısı ve kemirilmiş cips çıktı

İngiltere’nin Portsmouth kentinde faaliyet gösteren bir mahalle marketi, hijyen denetimi sonrası acil olarak kapatıldı. Belediye ekipleri, markette şimdiye kadar gördükleri “en kötü fare istilalarından biri” ile karşılaştıklarını açıkladı. Açıkta satılan gıda ürünlerinin fare dışkısıyla temas ettiği belirlendi.

Tatlı ve atıştırmalık ürünlerin yanında fare dışkısı

Portsmouth Belediyesi’ne yapılan bir şikâyet üzerine harekete geçen çevre sağlığı ekipleri, Premier Express isimli markette kapsamlı inceleme yaptı. Denetim sırasında raflarda satışa sunulan tatlı ve atıştırmalık ürünlerin yanında fare dışkıları bulunduğu bildirildi.

Ayrıca bazı cips paketlerinin fareler tarafından kemirilmiş ve açılmış halde raflarda satışta olduğu tespit edildi. Yetkililer, bu durumun halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

Farelerin salmonella ve campylobacter gibi bakteriyel hastalıkları yayabileceği belirtilirken, bu enfeksiyonların ishal, mide krampları, ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilere yol açabileceği hatırlatıldı.

Portsmouth Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada bölge yargıcı, market hakkında acil kapatma kararı verdi.