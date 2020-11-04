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Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı.

Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar açıkladı
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Marks & Spencer'dan yapılan açıklamada, perakende zincirinin 26 Şubat-26 Eylül 2020'de 87,6 milyon sterlin zarar ettiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde özellikle karantina tedbirlerinin etkisiyle şirketin toplam satış gelirlerinin yüzde 15,8 azalarak 4,09 milyar sterline gerilediği belirtilerek, müşterilerin giyim ve ev tekstili alışverişlerinin dikkate değer şekilde azaldığı kaydedildi.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 158,8 milyon sterlin kar elde etmişti. Marks & Spencer, daha önce yaptığı açıklamada, kasım ayı sonuna kadar 7 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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