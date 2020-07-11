Marmomacc Fuarı iptal edildi

11 Temmuz 2020

ERKAN ÇAKAN / İSTANBUL

Mermer ve doğal taş endüstrisinde dünyanın en büyük fuarlarından İtalya-Verona Marmomacc Mermer ve Teknolojileri Fuarı, pandemi nedeniyle iptal edildi.

30 Eylül - 3 Ekim 2020 tarihleri arasında İtalya'nın Verona şehrinde 55. kez gerçekleşmesi beklenen “Marmomac - 55th International Trade Fair for Stone Design and Technology” fuarı, fuar idaresi tarafından yapılan açıklamada bu yıl yapılmayacağı duyuruldu. Aynı şekilde fuar idaresi, Marmomac Restart-2020 etkinliğini 30 Eylül - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında online platformda gerçekleştirmeyi planladığını açıklarken, sanal fuar ile ilgili detaylı bilgi fuar idaresi tarafından önümüzdeki haftalarda duyurulacak.

Virüsün etkisiyle mermer sektöründeki global fuarlar ya erteleniyor ya da iptal ediliyor. Pandemiyle birlikte birçok fuar dijital platformlarda gerçekleşiyor. Doğal taş sektöründe dört önemli fuar bulunuyor. Çin’de Xiamen, Türkiye’de Marble, ABD’de Coverings ve İtalya’da Marmomacc en önemli fuarlar arasında yer alıyor.

2019'da 60 ülkeden bin 700 katılımcı ürünlerini sergiledi

Mermer ve doğal taş endüstrisinde dünyanın en büyük fuarlarından biri olan İtalya-Verona Marmomacc Mermer ve Teknolojileri Fuarı'na, 2019’da yaklaşık 60 ülkeden bin 700 katılımcı ürünlerini sergiledi. 154 ülkeden 69 bin ziyaretçi ağırlayan fuara Türkiye’den de birçok şirket katıldı. Marmomacc fuarı doğal taş endüstrisi için önde gelen uluslararası bir etkinlik. Hammaddeden yarı mamul ve bitmiş ürünlere, işleme makineleri ve teknolojilerinden mimari ve tasarımda taş uygulamalarına kadar tüm tedarik zincirlerini barındırıyor.