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Marsilya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü

Saldırganın bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı duyuruldu.

Marsilya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
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Fransa'nın Marsilya şehrinde bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Marsilya'nın Saint-Charles metro istasyonunda bir saldırgan bıçakla bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı.

Saldırganın bölgede olağanüstü hal çerçevesinde Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan askerlerce vurularak öldürüldüğü kaydedildi.

Olayın ardından Saint-Charles metro istasyonu trafiğe kapatıldı ve bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: AA

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