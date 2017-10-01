Marsilya'da bıçaklı saldırı: 1 ölü
Saldırganın bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi de yaraladığı duyuruldu.
Fransa'nın Marsilya şehrinde bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Marsilya'nın Saint-Charles metro istasyonunda bir saldırgan bıçakla bir kişiyi öldürdü, bir kişiyi ağır yaraladı.
Saldırganın bölgede olağanüstü hal çerçevesinde Sentinelle (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan askerlerce vurularak öldürüldüğü kaydedildi.
Olayın ardından Saint-Charles metro istasyonu trafiğe kapatıldı ve bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Kaynak: AA