Mars'ta tarihi uçuş!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Mars'a gönderdiği minyatür robot helikopter Ingenuity, kızıl gezegen üzerinde başarıyla kalkış ve iniş gerçekleştirdi.

Bir dakikadan kısa bir süre boyunca uçan Ingenuity başka bir gezegen üzerinde kendi gücüyle kontrollü uçuş yapan ilk hava aracı oldu.

Test uçuşu, dünyadan 278 milyon kilometre uzakta, Jezero Krateri adlı geniş bir havzanın zemininde gerçekleşti.

Uçuşun teyidi, helikopterin verilerini Dünya'ya geri gönderen Mars'taki bir uydu aracılığıyla geldi.

Üzerinde biri yüksek çözünürlüklü ve renkli diğeri ise renksiz olmak üzere iki adet kamera bulunan Ingenuity'nin uçuşundan elde edilen görüntülerin önümüzdeki günlerde hazır olacağı belirtildi.

Ingenuity’nin Mars'ta dört uçuş daha yapması planlanıyor. Uçuştan önce, NASA’dan Thomas Zurbuchen, Insider’a verdiği demeçte, bu başarının; helikopterin uçabilmesinden öte, Mars’taki keşiflere havadan bir boyut eklenebileceğinin kanıtı olduğunu söylemişti.

NASA’da görevli olan ve Ingenuity projesinin yöneticisi olan MiMi Aung, kalkıştan önce yaptığı açıklamada, “Ekibimiz bu kalkışı bir roket fırlatılmasına benzetiyor ve bu şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bu operasyonun başarılı olmasını istiyoruz. Mühendislikte her zaman belirsizlikler vardır” ifadelerini kullanmıştı.