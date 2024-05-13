Marvel oyununun yapımcılarından özür mesajı

Yakın zaman içerisinde yayınlanması planlanan Marvel Rivals isimli oyunun Çin merkezli geliştiricisi NetEase şirketi, test sürümünü gönderdiği oyuncuların oyun hakkında kötü yorum yapmasını yasakladı.

BBC'de yer alan habere göre, NetEase şirketi, oyunu oynamaları için test sürümünü gönderdiği kişilerden "kötülememe" maddesinin imzalanmasını istedi.

Bu maddeye göre, test sürümünü oynayan oyuncular, oyun hakkında olumsuz eleştiri, oyun küçümseme, aşağılayıcı ya da oyunun itibarına zarar verebilecek herhangi bir açıklama yapmamayı kabul ediyorlardı.

Marvel Rivals yapımcıları, sosyal medya platformu X'te yayınladıkları özür yazısında, "Bu şartların yanlış anlaşılmasından kaynaklanan hoş olmayan deneyimler veya şüpheler için özür dilemek istiyoruz" ifadesinde bulundu.

"İçerik oluşturucuları oyun oynarken dürüst düşüncelerini, önerilerini ve eleştirilerini paylaşmaları için aktif olarak teşvik ediyoruz." diyen Marvel Rivals yapımcıları, ilgili maddeyle ilişkin endişelerini dile getiren kişilerle birlikte çalıştıklarını ve şartların "daha az kısıtlayıcı ve daha yaratıcı dostu" olacak şekilde değiştirdildiğini belirtti.