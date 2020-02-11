Mastercard Çin'in 27 trilyon dolarlık piyasasına girecek
Mastercard Inc. Çin'in 27 trilyon dolarlık ödemeler piyasasına girmek için onay aldı.
Mastercard Inc. Çin'de banka kartı takas faaliyeti için onay alarak 27 trilyon dolarlık ödemeler piyasasına giriyor.
Çin Merkez Bankası (PBOC) tarafından yapılan açıklamada Mastercard'ın Çin'deki girişimin sermayesinin hazırlıkları bir yıl içinde tamamlaması gerektiği belirtildi.
Komünist Parti Çin'in finans piyasalarını açarak, sigorta, varlık yönetimi ve yatırım bankacılığında tamamına yabancı şirketlerin sahip olduğu faaliyetlere izin vermişti.
Çin'de Eylül sonu itibarıyla dolaşımda 8.2 milyar banka kartı bulunuyor. Bu kartların yüzde 90'ını hesap kartları oluşturuyor.