May, AB yöneticileri ile görüşecek

16 Ekim 2017

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün Avrupa Birliği yöneticileri ile Brüksel'de yapacağı ve ülkesinin AB'den sorunsuz çıkışını amaçlayan görüşmelerin, müzakereleri tıkayan sorunları çözeceği umudunu taşıyor. May, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Brexit müzakerecisi Michel Barnier ile bugün TSİ 19:30'da bir araya gelecek.

Barnier, geçen hafta İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile yaptığı görüşmeden sonra, özellikle İngiliz hükümetinin AB'ye ne kadar tazminat ödeyeceği konusunda ayrıntılı bilgi vermemesi üzerine, müzakerelerin kilitlendiğini söylemişti. Bazı AB liderleri, May'in tazminat konusunda kesinlikten uzak konuştuğunu söylediler. Diplomatlar, May'in kesin bir miktar telaffuz ederse, Dışişleri Bakanı Boris Johnson gibi AB'den çıkış yanlısı siyasetçilerin göstereceği tepkiden çekindiğini ifade ediyorlar.

May'in sözcüsü, Brexit'in sorunsuz gerçekleşmesi için devam eden sürecin bir parçası olan görüşmede ayrıca İran ve terörle mücadele konularının da ele alınacağını belirtti. Başbakan May'in Brüksel'de ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar ile de görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: Reuters