May, Merkel ve Macron ile görüşecek

09 Nisan 2019

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelerek Brexit'in ertelenmesini talep edecek.

Bu sırada May'in kabinesindeki bakanlar da Brexit çıkmazını aşmaya çalışmak için muhalefetteki İşçi Partisi ile kriz görüşmeleri yapacak.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması bir kez ertelendi ancak İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn ile görüşmelerde bulunan May daha fazla zaman istiyor.

İşçi Partisi Brexit'ten sonra İngiltere'yi AB'ye daha yakından bağlı tutmak istiyor.

May Brüksel'de yarın yapılacak acil durum AB zirvesi öncesinde Berlin ve Paris'e giderken, İngiliz milletvekilleri Brexit tarihini 12 Nisan'dan 30 Haziran'a erteleme önerisi hakkında 90 dakikalık görüşme yapacaklar.

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Kaynak: Reuters