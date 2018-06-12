May, parlamentodan Brexit için destek arıyor

12 Haziran 2018

İngiltere Başbakanı Theresa May, bugün parlamentoda, nihai bir Brexit anlaşması üzerinde daha fazla söz hakkı isteyen milletvekilleriyle karşı karşıya gelecek.

May, Brexit anlaşması öncesi elini güçlendirecek destek arayacak ve alt meclisin hem kendi otoritesine hem de Avrupa Birliği'nden çıkış planlarına olan desteğini sınayacak.

Ocak ayında, üst meclis olan Lordlar Kamarası'nın Brexit planlarında getirdiği değişiklik maddelerinden en önemlisi, "anlamlı oy" yoluyla nihai Brexit anlaşmasının parlamentonun onayından geçmesi şartı.

"Anlamlı oy" değişikliği için bugün alt meclis olan Avam Kamarası'nda yapılacak oylama, May ile Brüksel arasında süren Brexit müzakerelerini biraz daha karmaşık hale getirebilir.

Anlamlı oy kabul edilirse, varılan nihai anlaşma parlamentoda reddedilse bile, hükümetin bundan sonra izleyeceği yolun belirlenmesinde milletvekillerinin daha fazla söz hakkı olacak.

Oylama, Lordlar Kamarası'nın Brexit planlarında toplam 15 değişiklik yapmasından sonraki en önemli parlamento aşaması olacak.

May, kendi Muhafazakar Parti milletvekillerinin hepsini, oylamada hazır bulunmaya ve Brexit planlarını destekleyen yönde oy kullanmaya çağırdı.

May dün yaptığı konuşmada, "Lordların getirdiği değişiklikler geçerli kalırsa, müzakere zeminimiz zarar görür" dedi. May, "Hem kendi ticaret anlaşmalarımızı yapmamıza izin verecek hem de AB ile mümkün olan en yumuşak geçişli sınırı oluşturacak bir anlaşma sağlayacağımdan eminim" ifadesini kullandı.

Parlamento, yarın yapacağı oturumda da ülkenin AB ortak pazarından ve gümrük birliğinden çıkışı ile ilgili düzenlemeleri ele alacak.

Özellikle gümrük düzenlemeleri, dünyanın en büyük ticaret bloğu olan AB ile, beşinci büyük ekonomi olan İngiltere'nin sınırlarından 560 milyar sterlinlik mal geçişinin geleceğini belirleyecek.

Avam Kamarası'ndaki oylamayı kaybetmesi, geçen yıl kendi isteğiyle yapılan erken seçimde parlamento çoğunluğunu kaybettikten sonra birkaç kez yetkisi zorlanan May için yeni bir darbe olacak.

Kaynak: Reuters