May ve Merkel Brexit'in ertelenmesini görüştü

09 Nisan 2019

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Alman mevkidaşı Angela Merkel ile görüşmesinde Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesinin ele alındığı bildirildi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, May ile Merkel'in Berlin'de çalışma yemeğinde bir araya geldiği kaydedildi.

Açıklamada, yarın yapılacak Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde iki liderin, İngiltere'nin AB'ye ilettiği, birlikten ayrılma tarihinin 30 Haziran'a ertelenmesi, daha önce bir Brexit anlaşmasının onaylanması durumunda da bu tarihin erkene alınması talebinin ele alındığı belirtildi.

May'in Merkel'e Brexit sürecini başarılı şekilde bitirmeye dönük İngiliz hükümetinin attığı adımları anlattığı aktarılan açıklamada, özellikle de ana muhalefetteki İşçi Partisi ile yürütülen görüşmeler konusunda bilgi verdiği ifade edildi.

İki lider, İngiltere'nin AB'den anlaşmayla ayrılmasının önemi üzerinde görüş birliğine vardı.

May ve Merkel görüşmesinde, Libya ve Yemen'deki gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

Kaynak: AA