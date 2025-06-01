Maymun çiçeğinde 2025'in ilk ölümü! 5 vaka daha var
Etiyopya Sağlık Bakanlığı, ülkede maymun çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ilk ölümün gerçekleştiğini, ayrıca 5 vakanın daha olduğunu duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümün kaydedildiği, 5 vakanın aktif olduğu bildirildi.
Açıklamada, "Durumu aktif olarak takip ediyor, test ve gözetim çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
Gözetim artırıldı
31 Mayıs itibarıyla ülkede toplam 15 mpox testi yapıldığı belirtilen açıklamada, bu virüsle mücadele kapsamında sınır kasabalarında gözetimin artırıldığı ve halkı bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.
Ülkede ilk doğrulanmış maymun çiçeği virüsü vakaları, geçen hafta Kenya sınırına yakın Oromiya bölgesindeki Moyale kasabasında görülmüştü.