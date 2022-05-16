McDonald's 30 yıl sonra Rusya pazarından çıkıyor

McDonald's, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından 30 yıl önce girdiği Rus piyasasından mağazalarını satarak çıkmak için süreci başlattığını açıkladı.

Mart ayında McDonald's Puşkin Meydanı'ndaki simgesel mağazası dahil olmak üzere Rusya'daki 847 mağazasını kapatma kararı almıştı.

1990 yılında Puşkin Meydanı'nda açılan mağaza Sovyetler Birliği'nin çöküş döneminde Amerikan kapitalizminin bir simgesi konumundaydı. Açılışına 5 binden fazla kişi katılmıştı.

Şirket yöneticileri mağazaların kapanmasından bu yana maaş, kira ve tedarik anlaşmaları için ayda 55 milyon dolar kayıp yazıldığını açıklamıştı.

McDonald's CEO'su Chris Kempczinski çalışanlara yazdığı mesajında, "Ukrayna'daki savaşın yarattığı insani krizi görmezden gelmek mümkün değil. Ve aynı zamanda Rusya pazarına girmemizi sağlayan umut ve vaadleri temsil eden Altın Kemer'in (McDonald's logosu) aynı değerleri ifade etmesini hayal etmek de imkansız bir hal aldı" dedi.

Şirket işlemleri tamamlanana ve çalışanlar yeni alıcı için çalışmaya başlayana kadar 62,000 çalışanının maaşlarını ödemeye devam edecek.

McDonald's bu karar ışığında 1.2 milyar ila 1.4 milyar dolar arası bir nakit dışı gelir elde etmeyi planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, "Ukrayna savaşının neden olduğu insani kriz ve öngörülemez bir işletme ortamı oluşması McDonald's'ın Rusya'daki faaliyetleri sürdürmenin makul olmadığına karar vermesine neden oldu" ifadesi yer aldı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Batılı ülker Rusya'ya karşı çok sayıda yaptırım uygulamaya başlamış. Birçok şirket Rusya'daki faaliyetlerini askıya alma kararı almıştı.