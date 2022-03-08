McDonald’s 32 yıl sonra Rusya'daki 850 restoranı kapatıyor

Kerim ÜLKER

Hükümetlerin aldığı ambargo kararları, Kremlin’i dünyada yalnızlaştırırken, Rusya giderek küresel ekonomiden de soyutlanıyor. Dünyaca ünlü şirketler birer birer Rusya’dan çekilirken, Rus halkı çekilen markaların mağazalarından bedeni ne olursa olsun takas aracı kullanmak için son alışverişlerini yapıyor. Yaşanan bu gelişmeler Rusya'da Sovyet Dönemi korkusunu tekrar diriltirken, bugün alınan bir karar bu korkuyu daha hissedilir hale getiriyor.

Bu korkunun adı McDonald’s. Küreselleşmenin sembolü haline gelen ABD’li fast food markası McDonald’s’ın Sovyetler Birliği döneminde Moskova’da açtığı ilk restoranın önündeki binlerce Moskovalının oluşturduğu devasa kuyruk hala hafızlardaki yerini koruyor. Sovyet rejiminin adeta tabutuna çakılan son çivi olan McDonald’s, bugün Rusya’dan çekileceğini açıkladı. Dünyaca ünlü devin CEO’su Chris Kempczinski, bir e-posta gönderdi. Çalışanlara ve franchise şirketlerine yapılan gönderilen e-postada yaşanan insani kriz ve Ukrayna’nın işgali nedeniyle masum insanların tarif edilemez acılar çektiği vurgulandı. Saldırganlığı ve şiddeti kınadıklarını açıklayan CEO Kempczinski, Ukraynalı çalışanlara tam maaş ödemelerinin yapıldığını, çalışanlara yönelik ayrdım fonuna 5 milyon dolar bağışladıklarını, birçok yardımda bulunduklaırnı belirtti. Kempczinski, Rusya’da faaliyet gösteren 850 restoranın 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, faaliyetlerini durdurduklarını ve şubeleri kapatacaklarını söyledi.

McDonald’s’ın Rusya’ya yönelik kararı, Rusya’nın küresel yolculuğunun bittiğini ve artık son durağa geldiğini gösteriyor.