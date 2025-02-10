McDonald's'ın ABD satışlarında üzen haber! 5 yılın en sert düşüşü

McDonald's, ABD'deki üç aylık karşılaştırılabilir satışlarının beklentilerin oldukça üzerinde bir düşüş yaşadığını açıkladı. Şirket, bu düşüşün 5 yıl önceki COVID-19 salgınının zirvesinden sonra en sert düşüş olduğunu belirtti.

Şirket, satışlarındaki gerilemeyi, E. coli salgınının etkisi ve tüketicilerin restoran harcamalarına dikkat etmeye devam etmeleriyle ilişkilendirdi.

Beklenenden fazla düşüş gerçekleşti

McDonald's'ın en büyük pazarı olan ABD'deki karşılaştırılabilir satışlar, dördüncü çeyrekte yüzde 1,4 azaldı. Analistler ise yalnızca yüzde 0,4’lük bir düşüş öngörüyorlardı.

Uluslararası Gelişim Lisanslı Pazarlar segmentindeki karşılaştırılabilir satışlar ise 31 Aralık'ta sona eren çeyrekte yüzde 4,1 artarak beklentileri geride bıraktı. Ortadoğu ve Japonya pazarlarındaki iyileşme bu artışa öncülük etti.

Küresel satışlarda sürpriz artış

Uluslararası satışlarda ise sadece yüzde 0,1'lik bir artış görüldü. Küresel mağaza satışları ise çeyrekte yüzde 0,4 oranında artarak analistlerin yüzde 0,63'lük düşüş tahminlerini aşmayı başardı.

McDonald's, düzeltilmiş net kârının 2,04 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Bu rakam, 2,07 milyar dolarlık tahminlere kıyasla yüzde 5'lik bir düşüşü işaret ediyor.