Meadows: Hükümet TikTok anlaşmasını inceliyor
Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows, TikTok anlaşmasının hükümet tarafından incelendiğini açıkladı.
Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows, ABD hükümetinin Oracle ve ByteDance arasındaki tikTok'un satış anlaşmasının ulusal güvenlik ve ABD'nin çıkarları endişelerini giderip gidermediği konusunda incelemelerin devam ettiğini söyledi.
Meadows, "En büyük endişem, bu anlaşmanın Çin hükümeti tarafından yönetilen TikTok'u yeniden paketleyerek ABD'nin hedeflediği şekilde kullanılmasını engelleme ihtimali" dedi.