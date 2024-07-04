Meclis çatısında 'Filistin' eylemi: 4 gözaltı

Avustralya'nın başkenti Canberra'da Filistin yanlısı 4 eylemci, meclis binasının çatısına çıkarak İsrail'in Gazze'deki katliamını protesto etti.

Üzerinde "Nehirden denize Filistin özgür olacak" yazılı siyah pankart açarak bir saat boyunca sloganlar atan atan eylemciler, İsrail'in savaş suçu işlediğini vurguladı.

Polis bölgeye giriş çıkışları kapatırken çatıdan indirilen 4 kişi gözaltına alındı. Olay milletvekillerinin parlamento binasının güvenliğiyle ilgili eleştirilerine yola açtı.

Başbakan Anthony Albanese bunun barışçıl bir eylem olmadığını söyleyerek protestocu grubu kınadı.

İktidar partisinde filistin istifası

Bu arada Avustralya'da Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırılan iktidardaki İşçi Partisi'nin Senatörü Fatima Payman partiden istifa ettiğini açıkladı.

Avustralya'da Yeşiller Partisi tarafından Filistin'in devlet olarak tanınması için Parlamentoya sunulan önerge, 25 Haziran'da ikinci kez reddedilmişti. 2022'de göreve gelerek "ülkenin ilk başörtülü senatörü" ünvanını alan Payman, önergeye destek veren tek İşçi Partili senatör olmuş, verdiği destekten dolayı da temmuz başındaki parti meclisi toplantısına katılmaktan men edilmişti.