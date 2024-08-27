Medef Başlanı Patrick Martin: Fransız iş dünyası tedirgin

Fransız ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenden biraz daha iyi büyüdü ve hizmetler sektörü bu ay Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları sayesinde büyük bir dinamizm kazandı.

Martin, BFM Business TV kanalına verdiği demeçte, "Bunu görmek güzel, ancak şirket patronları giderek daha fazla endişe duyuyor" dedi.

İmalat ve inşaat sektörlerinde aylardır süren gerilemenin yanı sıra siyasi çıkmaza ve Ulusal Meclis'te iş dünyasına yönelik sempati eksikliğine dikkat çeken Martin, “İş dünyasından gelen çok az sayıda yasa koyucu var. Karşılaştığımız kısıtlamaları, projelerimizi ve hedeflerimizi anlamıyorlar” dedi