Medvedev’den Trump’a sert çıkış: 'Geveze barış elçisi' Rusya ile tam savaş halinde

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Dmitry Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ı sert sözlerle eleştirdi.

Medvedev, Putin-Trump görüşmesinin iptal edilmesi ve ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulaması kararlarını hatırlatarak, “Trump, Budapeşte zirvesini iptal etti. Ülkemize yönelik yeni yaptırımlar uyguladı. Başka ne olacak? Tomahawk füzelerinin yanı sıra yeni silahlar da olacak mı?” ifadelerini kullandı.

“ABD bizim düşmanımızdır”

Medvedev, Trump’ı “geveze barış elçisi” olarak tanımlayarak, ABD’nin artık açık şekilde Rusya’nın düşmanı olduğunu söyledi.

“ABD bizim düşmanımızdır ve onların geveze ‘barış elçisi’ artık Rusya ile tam bir savaş halindedir” diyen Medvedev, Trump’ın Biden’dan farklı olarak bu çatışmayı “kendi savaşı haline getirdiğini” öne sürdü.

Medvedev, “Alınan kararlar Rusya’ya karşı bir savaş eylemidir ve Trump şimdi çılgın Avrupa ile tam bir ittifak kurmuş durumda” ifadelerini kullandı.

“Masada değil, sahada zafer kazanacağız”

Rusya’nın artık “anlamsız anlaşmalar” peşinde olmadığını vurgulayan Medvedev, Trump’ın hamlelerinin ardından Moskova’nın stratejisini değiştirdiğini belirtti.

Medvedev “Bu, zafere tam da mümkün olan yerde, yani masada değil, sahada ulaşmamızı sağlıyor. Anlamsız anlaşmalar yaparak değil, düşmanları yok ederek” dedi.

ABD’den yeni yaptırımlar: Rosneft ve Lukoil hedefte

ABD yönetimi geçtiğimiz günlerde Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil ile bu şirketlerin bazı iştiraklerine yeni yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, kararın gerekçesini şöyle açıklamıştı:

“Rusya, Ukrayna’daki savaşı bitirmeye yönelik barış sürecine ciddi bir bağlılık göstermedi. Bu önlem, Kremlin’in savaş makinesi için gelir elde etme ve ekonomisini destekleme kabiliyetini azaltmakta.”

Trump yönetimi ayrıca, Putin ile Macaristan’da yapılması planlanan görüşmeyi de “diplomatik ilerleme sağlanamadığı” gerekçesiyle iptal etmişti.