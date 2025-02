Medya finansmanına 'savaş açtı!: Elon Musk’tan hükümetin medya harcamalarına sert müdahale

Takip Et

ABD hükümetinin medya kuruluşlarına yaptığı harcamalar yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Elon Musk, federal bütçeden bazı medya organlarına ödeme yapıldığını öne sürerek, bu harcamaların vergi mükellefleri için israf olduğunu savundu. Tartışmaların büyümesi üzerine Beyaz Saray’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Beyaz Saray: Politico’ya ödemeler durduruluyor

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, hükümetin Politico abonelikleri için yaptığı harcamaların durdurulacağını açıkladı. Leavitt, "USAID'in Politico da dahil olmak üzere medya kuruluşlarına sağladığı fonlardan haberdar edildim. Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla Politico aboneliklerini sübvanse etmek için harcanan sekiz milyondan fazla doların artık kullanılmayacağını teyit edebilirim" dedi.

Basın sekreteri ayrıca, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) bu ödemeleri iptal etmek için çalıştığını ve federal bütçedeki medya harcamalarının daha titizlikle gözden geçirileceğini belirtti.

Musk: "Vergi mükelleflerinin parası israf ediliyor"

Elon Musk, USAID başta olmak üzere bazı federal kurumların medya kuruluşlarına ödeme yaptığını gösteren belgeleri paylaşarak, hükümetin medya fonlamalarına sert tepki gösterdi. Musk, Politico’nun farklı federal kurumlardan toplam 8,2 milyon dolar ödeme aldığını belirten iddiaları gündeme taşıdı.

Bunun yanı sıra, The New York Times (NYT) ve Associated Press (AP) gibi medya devlerine de benzer ödemeler yapıldığını belirten Musk, "NYT hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullandı. AP’ye yapılan ödemelere de değinen Musk, bunların "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" olduğunu söyledi.

Politico’ya yönelik iddialar

Medya muhabiri Will Sommer, bu tartışmaların, Politico’nun teknik bir aksaklık nedeniyle maaş ödemelerini geciktirmesiyle başladığını belirtti. Bu durum, hükümet fonlarının maaş bordrosuyla ilişkili olduğu yönünde spekülasyonlara neden oldu. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, son 12 ayda hükümetin Politico’ya 8,2 milyon dolar ödediği, bunun önemli bir kısmının USAID’den geldiği iddia edildi. Ancak yapılan incelemelerde, bu miktarın yalnızca 24 bin dolarlık kısmının USAID’den geldiği, geri kalan ödemenin ise hükümetin Politico Pro gibi premium abonelikleri için yaptığı harcamalardan oluştuğu ortaya çıktı.

Politico yönetiminden açıklama

Tartışmaların ardından Axios’a konuşan Politico CEO’su Goli Sheikholeslami ve küresel genel yayın yönetmeni John Harris, çalışanlara gönderilen bir notta, aboneliklerin değerine ilişkin tartışmaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Açıklamada, Politico’nun hiçbir zaman hükümet sübvansiyonlarından faydalanmadığı ve abonelik gelirlerinin büyük çoğunluğunun özel sektör kaynaklı olduğu vurgulandı.

Bloomberg’e de ödeme yapıldığı ortaya çıktı

Federal bütçe harcamalarını takip eden USAspending.gov adlı platformda, Bloomberg gibi medya kuruluşlarına da çeşitli federal kurumlar tarafından ödeme yapıldığı görüldü. Ancak, bu ödemelerin tam olarak hangi hizmetler karşılığında yapıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

ABD’de medya harcamaları gözden geçiriliyor

Hükümetin medya kuruluşlarına abonelik ve reklam harcamaları yaptığı biliniyor. Genel Hizmetler İdaresi’ne göre, federal ajansların bu harcamaları belirleme yetkisi bulunuyor. Ancak, hükümetin belirli medya kuruluşlarıyla reklam veya abonelik anlaşması yapmasını zorunlu kılan bir federal yasa bulunmuyor.

Elon Musk’ın medya finansmanına yönelik eleştirileri ve Beyaz Saray’ın Politico aboneliklerini iptal etmesi, ABD’de hükümetin medya harcamalarına dair daha fazla şeffaflık talebini gündeme getirdi.