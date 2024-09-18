Medya patronundan çocuklarına 100 milyon dolarlık test

Medya devleri Fox ve News Corporation'nın sahibi 93 yaşındaki Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch, çocuklarını bir 'saygı' testine tabi tutarak kendisine 100'er milyon dolar para vermelerini istedi. Murdoch'un bu isteğine küçük oğlu James karşı çıkınca aile karıştı.

Test sonrası veraset hakkını değiştirdi

Murdoch, bu testin ardından Eylül 2023'te veraset hakkında ve aile şirketleri sözleşmesinde değişiklik yaptı. Karara tepki gösteren çocukları James, Elisabeth ve Prudence Murdoch ise kendi rızaları olmadan değişiklik yapıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

İlk sözleşmede çocukların eşit hakkı bulunuyordu

Sözleşmenin ilk halinde Murdoch'un çocukları Lachlan, James, Elisabeth ve Prudence'in aile şirketlerinin yönetiminde eşit söz hakkı bulunurken Rupert Murdoch, merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunan Fox ve News Corporation (News Corp) şirketlerinin yöneticiliğini oğlu Lachlan lehine bırakmıştı.

Dava başladı

Rupert Murdoch'un medya platformlarını ölümünden sonra kimin yöneteceğine dair dava ABD'nin Nevada eyaletinde başladı. Gelecek hafta da devam etmesi beklenen mahkemede Murdoch'un aile şirketlerinin sözleşmesinde veraset hakkında değişiklik yapıp yapamayacağı konusunda karar alınacak.