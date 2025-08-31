Meksika 130 bin kayıp insan için ayakta!

BBC'nin haberine göre, Meksika'nın başkenti Mexico City'nin yanı sıra Guadalajara ve Cordoba gibi birçok kentte binlerce kişi, kayıp kişilerin bulunmasına yönelik yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşlere kayıp kişilerin aileleri, akrabaları ve insan hakları aktivistleri de katıldı.

Hükümete kayıp 130 binden fazla kişinin akıbetinin belirlenmesi için daha fazla adım atılması ve adaletin sağlanması çağrıları yapıldı.

Meksika'da 2007 yılından bu yana 130 binden fazla kişi kayboldu. Kayıp kişilerin uyuşturucu çetelerine zorla katıldığı ya da katılmayı reddettikleri için öldürüldüğü düşünülüyor.

Ayrıca yine 2007'de dönemin Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon'un uyuşturucuyla mücadelesi kapsamında güvenlik güçlerinin de bu kişilerin bazılarının kaybından sorumlu olduğu öne sürülüyor.