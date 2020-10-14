Meksika 321 milyon dolarlık COVID-19 aşısı siparişi verdi

14 Ekim 2020

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Devlet Başkan Andres Manuel Lopez Obrador'un İngiltere'den "AstraZeneca", ABD'den "Pfizer" ve Çin'den "CanSino Biologics" ile 146 milyon dozluk COVID-19 aşısı satın alma anlaşması imzaladığını açıkladı.

Ebrard, 3 ülkeden yapılan COVID-19 aşısı siparişiyle Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki diğer ülkelerle aynı koşullarda aşı arzını güvence altına aldıklarını belirtti.

Anlaşma kapsamında Meksika'nın şirketlere 321 milyon dolarlık ödemenin 159 milyon dolarını yaptığı, geri kalanını ise yıl sonuna kadar ödeyeceği kaydedildi.

COVID-19 aşısının bulunması durumunda Meksika hükümeti, 2021'in sonuna kadar 116 milyon kişiye COVID-19 aşısı yapmayı planlıyor.

Aşılama faaliyetleri kapsamında önceliğin sağlık çalışanlarıyla, ciddi sağlık sorunları bulunanlara tanınacağı ifade ediliyor.

Meksika 84 bin 400 ile dünyada COVID-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 4'üncü ülke olurken, vaka sayısında ise 825 bin 340 ile 9'uncu sırada yer alıyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,39 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.177,09 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,33 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,72 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 0,91 ile gıda içecek oldu.

Dün yeni COVID-19 aşısına ilişkin olumsuz haber akışı ile küresel çapta azalan risk iştahına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 düşüşle 1.174,70 puandan tamamladı.

Analistler, COVID-19 aşı çalışmaları ve teşvik paketine ilişkin haber akışının piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ettiğini belirterek, jeopolitik gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimlerine dair gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu söyledi.

ABD'de başlayan bilanço sezonu nedeniyle hisse ve sektör bazlı hareketlerin artabileceğine işaret eden analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Euro Bölgesinde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.180 puanın aşılması halinde 1.200 direncinin gündeme gelebileceğini, 1.150 puanın ise destek konumunda bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: AA