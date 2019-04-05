Meksika otomobillerine ek vergi tehdidi

05 Nisan 2019

Göçmen dalgasını durdurmak için sınırın hemen kapatılması tehdidinden geri adım atan ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı yasa dışı göçü ve uyuşturucu kaçakçılığını durdurmaya zorlamak için bu ülkeden ithal edilecek otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması olasılığını gündeme getirdi.

Trump Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Sınırı kapatmadan önce otomobillere gümrük vergisi getireceğiz. Sınırı kapatmak zorunda kalacağımızı sanmıyorum, çünkü Meksika'dan ABD'ye gelen otomobillere uygulanacak yüzde 25'lik vergi cezası çok büyük olacak... Meksika ile birçok iyi şey gidiyor. Meksika sınırı kapatacağımızı ya da aksi halde otomobillere gümrük vergileri getireceğimi biliyor" dedi.

Trump, Meksika'ya uyuşturucu kaçaklığını durdurması aksi halde gümrük vergilerine maruz kalacağı yönünde "bir yıllık uyarı süresi" vereceğini söyledi ancak tedbirin göçle ilgili sorunları gidermek için daha erken kullanılabileceği olasılığını da belirtti.

Trump, 2016 başkanlık seçim kampanyasında Meksika sınırda duvar inşa ederek yasa dışı göçü durdurma taahhüdünde bulunmuştu. Kongre Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar için finansman sağlamayı reddettiğinde, Trump Kongre'nin onayını almadan gerekli finansmanı diğer projelerden sağlayabilmek için Şubat ayında ulusal çapta acil durum ilan etmişti. Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi de, Trump'ın "çoktan tahsis edilmiş fonlardan çalmasını" engellemek için dava açılacağını söyledi.

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Kaynak: Reuters