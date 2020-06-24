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Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem

Meksika’nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meksika'da 7,5 büyüklüğünde deprem
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Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü, güney eyaleti Oaxaca'da 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Ülkenin merkez eyaletlerini de etkilediği kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can kaybı olmadı.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca’ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, depremin 7,5 büyüklüğünde olduğu ve bölge için tsunaminin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, "Meksika’nın Oaxaca bölgesinde ilk belirlemelere göre 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölge için tsunami değerlendirmesi devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

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