Meksika'da askeri helikopter düştü: 7 ölü,1 yaralı
Meksika'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Meksika'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 7 asker hayatını kaybetti, bir asker yaralandı.
Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Durango eyaletinde Bell 412 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında düştüğü belirtildi.
Açıklamada helikopterin düşmesi sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ağır yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA