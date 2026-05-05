Meksika’da askeri helikopter düştü

Meksika’nın Mazatlan eyaletinde yer alan Sinaloa kentinde donanmaya ait MI-17 tipi helikopter kalkış sırasında arızalandı. Helikopter, kalkıştan saniyeler sonra pervanesinde yaşanan arıza nedeniyle metrelerce yüksekten yere çakıldı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, helikopterin rutin bir görev için havalandığını ifade etti. Meksika Donanması, arızanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.