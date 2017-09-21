Meksika'da enkaz altından 52 kişi kurtarıldı
Meksika'da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından enkaz altından 52 kişi kurtarıldı. En az 225 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın başkenti Meksiko'da 19 Eylül'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların enkazından 52 kişinin kurtarıldığı bildirildi. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 225 olarak açıklandı.
Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, deprem nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın da depremin ardından Nieto ile telefonda görüştüğü belirtildi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, Trump'ın Nieto ile "uzun bir görüşme" yaptığını söyledi.
Meksika'da 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA